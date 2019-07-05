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    Суспільство

    Україна направила Радбезу ООН лист через засідання по «мовному закону»

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    Ніколенко зауважує, що українська сторона в листі привертає увагу до суттєвого загострення російсько-українського конфлікту, що насправді повинно хвилювати Раду безпеки ООН - Україна направила Радбезу ООН лист через засідання по «мовному закону»
    Ніколенко зауважує, що українська сторона в листі привертає увагу до суттєвого загострення російсько-українського конфлікту, що насправді повинно хвилювати Раду безпеки ООН

    Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є винятково внутрішнім питанням України, - Ніколенко

    Україна направила до Ради безпеки ООН листа, де наголосила, що український закон про мову не загрожує міжнародному миру та безпеці і не має ніякого відношення до компетенції Радбезу.

    Про це повідомив речник постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Олег Ніколенко на сторінці у Facebook.

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    Ніколенко зазначив, що позиція України є чіткою.

    «Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» є винятково внутрішнім питанням України», - заявив Ніколенко.

    Ніколенко зауважує, що українська сторона в листі привертає увагу до суттєвого загострення російсько-українського конфлікту, що насправді повинно хвилювати Раду безпеки ООН.

    «Незважаючи на щире бажання України досягти прогресу в політико-дипломатичному врегулювання, Росія продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання. Це і звільнення українських моряків і кораблів на вимогу Міжнародного трибуналу, і недотримання режиму припинення вогню, і обстріли медичного персоналу в порушення міжнародного гуманітарного права», - зазначив спікер.

    За його словами, в першу чергу на це має відреагувати Рада безпеки ООН.

    «Всі інші «мовні» ініціативи Москви - банальне окозамилювання», - заявив Ніколенко.

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    Росія ООН мова закон українська мова Україна
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