Українці працюють у кожної п'ятій польській компанії



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Рівень безробіття в Польщі перебуває на рекордно низькому рівні 3,8%, а економічне зростання становить близько 5% з 2017 року

На кінець березня цього року дві третини з понад 600 тис. іноземців, які сплачують внески в Службу соціального забезпечення (ZUS), приїхали до Польщі з України

У Польщі у кожній п'ятій компанії на сьогоднішній день українці працюють. Про це повідомляє агентство Bloomberg., посилаючись на дані рекрутингового агентства Personnel Service.

За даними, на кінець березня цього року дві третини з понад 600 тис. іноземців, які сплачують внески в Службу соціального забезпечення (ZUS), приїхали з України. «Всього ж в країні працюють близько 1,5 млн українців з 38 млн чоловік населення», - пише видання.

Як зазначається в матеріалі, не виправдалися прогнози, що українці переїдуть з Польщі в більш багаті країни єврозони після того, як Європейський союз полегшить процес отримання доступу до роботи.

Згідно з методологією ЄС, рівень безробіття в Польщі перебуває на рекордно низькому рівні 3,8%, а економічне зростання становить близько 5% з 2017 року.

«Число зареєстрованих у Польщі іноземців за останні п'ять років зросло у понад п'ять разів, що послабило напруженість на ринку праці в умовах рекордної нестачі робочих. Після вступу до ЄС у 2004 році більше 2 мільйонів поляків виїхали за кордон», - зазначають журналісти.

Як писало видання Rzecz Pospolita у жовтні 2018 року, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатнє, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.