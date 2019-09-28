  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Українська десантниця пояснила різницю між «миром», про який говорить Винник, та перемогою

    • Розсилка
    Одна з перших організаторок й інструкторок добровольчих підрозділів Маруся Звіробій - Українська десантниця пояснила різницю між «миром», про який говорить Винник, та перемогою
    Одна з перших організаторок й інструкторок добровольчих підрозділів Маруся Звіробій

    Україні потрібна перемога, а не «мир», – Звіробій

    На заклик популярного співака Олега Винника до «миру» з Путіним та до того, аби не робити різниці між Україною й Росією, відповіла відома учасниця війни на Донбасі, одна з перших організаторок й інструкторок добровольчих підрозділів Маруся Звіробій.

    Відповідне звернення вона розмістила у себе на сторінці.

    Читайте також

    «Україні потрібна перемога, а не «мир». Мир у країні неможливий без повернення їй незаконно анексованих територій, за кожен шматок яких пролито кров наших співвітчизників. А Путін не віддасть Вам жоден шмат захопленої землі. І це означає, що мир неможливий, доки Путін не погодиться повернути землю», – пояснила військова.

    Тоді як перемога, за словами Звіробій, одначає що «ми повертаємо свою землю військовим шляхом», якщо Москва не хоче віддати нам її добровільно.

    «Ось у чому різниця між «миром» і перемогою», – наголосила вона.

    «Україна не за «мир». Вона за Перемогу! Тому що ми не здамо жодного життя наших бійців, яке було покладено за цю Перемогу», – підсумувала десантниця.

    Нагадаємо, після участі в проекті «Всеммир» Винник потрапив до бази даних «Миротворця».

    Пізніше, Винник заперечив, що в Криму гинули українські військові, і каже, що півострів «ніхто не забирав».

    Читайте також
    ЗСУ військові Україна Олег Винник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ