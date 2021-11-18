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    Економіка та фінанси

    Нацкомісія оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів

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    Перелік сумнівних проєктів наведений в розділі &laquo;Захист прав інвесторів&raquo;<br /><br /> - Нацкомісія оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів
    Перелік сумнівних проєктів наведений в розділі «Захист прав інвесторів»

    фото з відкритих джерел

    Наразі перелік нараховує вже 100 скам-проєктів

    Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів до 100. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

    «Будь-який ринок, в тому числі ринок капіталу, повноцінно працює тоді, коли на ньому є не тільки чіткі правила гри, а й довіра, відсутні схеми і маніпуляції, а всі учасники процесу впевнені в своєму захисті. То ж регулятор бачить своїм пріоритетом захист прав та інтересів інвесторів, а відтак постійно досліджує ринок на предмет сумнівних фінансових проєктів», – зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

    НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних ініціатив ще 10 кейсів:

    • Quotex
    • Grand Stock
    • FNDeal
    • Dx-Ter
    • Zoxir
    • Hallip
    • He LLC
    • Liquid Deposit
    • Partnergl
    • ProfitFife.

    Таким чином наразі перелік нараховує вже 100 скам-проєктів.

    Перелік проєктів наведений у розділі «Захист прав інвесторів» за посиланням.

    У регуляторі закликали українців бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

    Раніше повідомлялося, що світовий ринок нерухомості встановлює нові рекорди на тлі поступового здолання пандемії у світі.

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    Теги: інвестиції ринок ціни фінанси
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    Нацкомісія оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів