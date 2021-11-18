Нацкомісія оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів

Наразі перелік нараховує вже 100 скам-проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів до 100. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

«Будь-який ринок, в тому числі ринок капіталу, повноцінно працює тоді, коли на ньому є не тільки чіткі правила гри, а й довіра, відсутні схеми і маніпуляції, а всі учасники процесу впевнені в своєму захисті. То ж регулятор бачить своїм пріоритетом захист прав та інтересів інвесторів, а відтак постійно досліджує ринок на предмет сумнівних фінансових проєктів», – зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних ініціатив ще 10 кейсів:

Quotex

Grand Stock

FNDeal

Dx-Ter

Zoxir

Hallip

He LLC

Liquid Deposit

Partnergl

ProfitFife.

Таким чином наразі перелік нараховує вже 100 скам-проєктів.

Перелік проєктів наведений у розділі «Захист прав інвесторів» за посиланням.

У регуляторі закликали українців бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

Раніше повідомлялося, що світовий ринок нерухомості встановлює нові рекорди на тлі поступового здолання пандемії у світі.

Читайте також: