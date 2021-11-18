Нацкомісія оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів
Наразі перелік нараховує вже 100 скам-проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила перелік сумнівних інвестиційних проєктів до 100. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«Будь-який ринок, в тому числі ринок капіталу, повноцінно працює тоді, коли на ньому є не тільки чіткі правила гри, а й довіра, відсутні схеми і маніпуляції, а всі учасники процесу впевнені в своєму захисті. То ж регулятор бачить своїм пріоритетом захист прав та інтересів інвесторів, а відтак постійно досліджує ринок на предмет сумнівних фінансових проєктів», – зазначив член НКЦПФР Іраклій Барамія.
НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних ініціатив ще 10 кейсів:
- Quotex
- Grand Stock
- FNDeal
- Dx-Ter
- Zoxir
- Hallip
- He LLC
- Liquid Deposit
- Partnergl
- ProfitFife.
Таким чином наразі перелік нараховує вже 100 скам-проєктів.
Перелік проєктів наведений у розділі «Захист прав інвесторів» за посиланням.
У регуляторі закликали українців бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.
Раніше повідомлялося, що світовий ринок нерухомості встановлює нові рекорди на тлі поступового здолання пандемії у світі.