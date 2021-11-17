Українські науковці назвали найпродуктивніші сорти картоплі
Фурдига: «Проблема – 90% урожаю припадає на присадибні ділянки»
Набільшу врожайність картоплі, до 100 тонн з гектара, приносять два сорти: «Княгиня» та «Містерія». Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор Інституту картоплярства, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига.
«Найвищі врожайні українські сорти – «Княгиня» та «Містерія», вони дають до 100 тонн з гектара. Але, на жаль, середня врожайність коливається на рівні 16–20 тонн. А в Європі, наприклад, цей показник становить 40–50 тонн», – зазначив Фурдига.
Фахівець пояснює таку низьку врожайність популярних сортів тим, що в Україні картоплю вирощують переважно на присадибних ділянках, промислові виробництва значно менші.
«В Україні щорічно виробляється плюс-мінус 20 млн тонн картоплі (загальна площа під цією культурою – близько 1,4 млн га). Але проблема в тому, що 90% урожаю припадає на присадибні ділянки, на селян, дачників. Вони, як правило, один сорт посадили і його весь час використовують (викопали, відібрали посадкову картоплю, наступного року знову посадили). А промислове виробництво, фермерські господарства, де використовуються нові високопродуктивні сорти, сучасні технології та добрива, – лише 10%. Ось у результаті і виходить така низька середня врожайність», – уточнює знавець картоплі.
Також Фурдига зазначає, що українці все більше починають усвідомлювати необхідність купувати готовий овоч, а не вирощувати його самотужки, витрачаючи час, сили та кошти.
«Люди починають усвідомлювати: якщо порахувати, скільки вони витрачають праці та часу на посадку–обробку–збирання картоплі, то простіше і дешевше таки купити на зиму кілька мішків і не морочити собі голови. Я вважаю, що всім мають займатися професіонали, зокрема й вирощуванням картоплі», – наголосив директор Інституту картоплярства.
Як повідомлялося, в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України вивели два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним.
До слова, у Новій Зеландії виростили величезну картоплину вагою майже 8 кг.
Раніше директор насіннєвої компанії «Агріко Україна» Микола Гордійчук повідомив, що вже в листопаді ціни на картоплю зростуть.
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