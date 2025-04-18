Майже 100 російських солдат здійснили спробу втечі з військової частини в РФ

Поліція та військові Росгвардії оточнили будівлю

Майже сотня російських військових намагались втекти з військової частини, що в Краснодарі. Про це повідомляє главком з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що в спеціальному місці, на території однієї з військових комендатур перебували військові, які самовільно залишили військову частину.

Увечері 18 квітня майже 100 таких військових зламали паркан на території, де вони утримувались, та вийшли на територію комендатури і намагались втекти.

У Краснодарі близько ста військовослужбовців, які самовільно залишили частину, зробили спробу втечі. pic.twitter.com/iZkoNzejoH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025

Військові були без зброї, як пишуть російські пабліки, обійшлось все без жертв та постраждалих. Чи вдалось комусь таки втекти з частини наразі невідомо.

Поліція та сили Росгвардії оточнили будівлю.

Нагадаємо, за чотири місяці 2023 року до російських судів надійшло більше справ про самовільне залишення частини (СЗЧ), ніж за попередній рік.

З січня до травня 2023 року до судів надійшли 1053 справи про СЗЧ. Це більше, ніж за весь 2022 рік (1001 справа).