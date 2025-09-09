Український воїн прикинувся росіянином і впритул ліквідував двох окупантів

Боєць каже, що не було навіть думки скористатися тим, що окупанти прийняли його за свого і піти своєю дорогою, думав лише, як їх ліквідувати

Військовий, який впритул застрелив двох окупантів, прикинувшись «своїм», розповів, про що думав у той момент та як це сталося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал «Бутусов Плюс».



Воїн 425-го ОШП «Скеля» під Новоторецьком, видаючи себе за російського військового, знищив двох окупантів. Чоловік розповів, що його група на позиції тоді очікувала на поповнення і він вийшов на дорогу, щоб зустріти їх. Вже з дороги помітив двох окупантів, які перебували в укритті і спостерігали за ним. Захисник зрозумів, що вступати з ними в бій – програшна справа, бо їх двоє і вони в укритті, тому вирішив видати себе за їхнього співвітчизника. «Я їм кажу «здорово» і бачу, що вони ховаються від дрона, який мене супроводжує. Вони запитали, що це за дрон, я сказав, що супроводжує мене і показав їм напрямок, куди збираюся йти», – каже військовий.



Далі він побачив, як вороги вийшли з укриття і пішли слідом. Тоді він під приводом попросити сигарету зупинився, а дочекавшись моменту, коли опинився позаду, розстріляв обох впритул чергами з автомата. Ділиться, що не було навіть думки скористатися тим, що окупанти прийняли його за свого і піти своєю дорогою. Роздумував лише над можливістю їх ліквідувати.



Раніше воїн служив у морській піхоті, у лавах ТрО, отримав поранення під Часовим Яром. Зараз продовжує службу в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

