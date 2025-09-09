Головна Країна Суспільство
Український воїн прикинувся росіянином і впритул ліквідував двох окупантів

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Український воїн прикинувся росіянином і впритул ліквідував двох окупантів
Воїн привітався з окупантами російською і показав, куди йде, ті рушили слідом
стоп-кадр з відео

Боєць каже, що не було навіть думки скористатися тим, що окупанти прийняли його за свого і піти своєю дорогою, думав лише, як їх ліквідувати

Військовий, який впритул застрелив двох окупантів, прикинувшись «своїм», розповів, про що думав у той момент та як це сталося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал «Бутусов Плюс». 

Воїн 425-го ОШП «Скеля» під Новоторецьком, видаючи себе за російського військового, знищив двох окупантів. Чоловік розповів, що його група на позиції тоді очікувала на поповнення і він вийшов на дорогу, щоб зустріти їх. Вже з дороги помітив двох окупантів, які перебували в укритті і спостерігали за ним. Захисник зрозумів, що вступати з ними в бій – програшна справа, бо їх двоє і вони в укритті, тому вирішив видати себе за їхнього співвітчизника. «Я їм кажу «здорово» і бачу, що вони ховаються від дрона, який мене супроводжує. Вони запитали, що це за дрон, я сказав, що супроводжує мене і показав їм напрямок, куди збираюся йти», – каже військовий.

Далі він побачив, як вороги вийшли з укриття і пішли слідом. Тоді він під приводом попросити сигарету зупинився, а дочекавшись моменту, коли опинився позаду, розстріляв обох впритул чергами з автомата. Ділиться, що не було навіть думки скористатися тим, що окупанти прийняли його за свого і піти своєю дорогою. Роздумував лише над можливістю їх ліквідувати.

Раніше воїн служив у морській піхоті, у лавах ТрО, отримав поранення під Часовим Яром. Зараз продовжує службу в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії. На Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії. Вони проводили роботи з розмінування місцевості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської МВА Дмитра Брижинського. Раніше чиновник повідомляв, що ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Станом на зараз дві людини загинуло, три людини поранено. Пораненим надається медична допомога.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Зловмисник допомагав окупантам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки.

