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Російські солдати прикриваються полоненими бійцями ЗСУ на полі бою (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські солдати прикриваються полоненими бійцями ЗСУ на полі бою (відео)
Росіяни використовують полонених бійців ЗСУ як живий щит
фото: скріншот

РФ порушила ще одну статтю Третьої Женевської конвенції

У мережі зʼявилося відео, на якому видно, як російські військові ведуть уперед полонених українських бійців і, прикриваючись ними, ведуть вогонь у бік українських позицій. Відео з безпілотника, отримане від українських військових, опублікувало «Радіо Свобода». 

Як йдеться в повідомленні, відповідні кадри було знято поблизу Роботиного Запорізької області. На прохання військових точне місце не вказується. 

На відео видно, як група військових армії РФ, тримаючи автомати готовими до бою, йде в напрямку українських позицій. Попереду них йдуть беззбройні люди, які тримають руки піднятими догори. Беззбройні одягені у форму, що відрізняється від форми людей зі зброєю – ймовірно, одягнуті в однострої ЗСУ.

Періодично російські військові стріляють із автоматів у бік український позицій. Один із російських солдатів фізично прикривається українським, тримаючи його однією рукою за плече. 

Ще один військовий армії РФ за кілька секунд кидає якийсь предмет у бік українських позицій – ймовірно, гранату. Надалі завʼязується бій. Згодом росіяни вирішили відступати, а полонені почали бігти в протилежному від позицій ЗСУ напрямку. Тоді окупант декілька разів вистрілив в сторону одного із бійців. Згодом видно, що тіло військового у формі ЗСУ лежить на землі. Подальша доля цих українських полонених наразі невідома. 

За словами українських захисників, які надали це відео, це так звана «розвідка боєм» для виявлення вогневих засобів на позиціях ЗСУ. Для того, щоби убезпечитися від вогню Сил оборони, російські солдати вирішили прикритися військовополоненими.

На відео відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Якщо дії з відео будуть встановлені як офіційні та правдиві – це свідчитиме, що РФ порушила ще одну статтю третіх Женевських конвенцій. А саме статтю 23, яка каже, що жодного військовополоненого не можна будь-коли відправити в район, у якому йому загрожував би вогонь із зони боїв. А також не можна використовувати військовополонених для захисту будь-яких пунктів чи районів від військових операцій», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, на початку грудня російські загарбники розстріляли двох військовослужбовців Збройних сил України, які здавалися в полон. Телеграм-канал DeepState опублікував відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними каналу, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону.

Теги: розвідка війна військові злочин росіяни

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