Сили Оборони відкинули окупантів на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Генштаб (ілюстративне)

Аналітики повідомляють, що ворог просунувся у Перебудові, поблизу Маліївки та Січневого

Сили Оборони відкинули російську терористичну армію поблизу Товстого Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Сили Оборони відкинули противника поблизу Товстого. Ворог просунувся у Перебудові, поблизу Маліївки та Січневого. Тривають бої у Мировому»,  – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області та встановили там український прапор.

Також Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

До слова, Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Раніше українські захисники звільнили Кіндратівку.

Як повідомлялося, у серпні ворог провів близько 5027 штурмових дії, це менше ніж у липні, червні та травні. Як зазначають аналітики DeepState, загалом у серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями. В першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів збройних сил РФ.

Теги: війна Донеччина

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
