На Донеччині затримано інженера, який допомагав окупантам готувати наступ

СБУ зазначає, що для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Зловмисник допомагав окупантам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Головним завданням агента був збір і передача координат українських військ, які стримують численні атаки окупантів і завдають їм контрударів. За наявними даними, після одержання геолокацій ворог планував атакувати оборонців Донеччини дронами безпілотних військ «рубікон». Таким чином росіяни планували створити «коридори» для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста», – зазначає СБУ.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, який шукав «вихід» на російських спецслужбістів у Телеграм-каналах. За інструкцією окупантів фігурант обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників та позначав їхні локації на гугл-картах.

Серед потенційних «цілей» росіян були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії.

СБУ зазначає, що для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті. Військова контррозвідка СБУ затримала російського «крота» і провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі.