На Донеччині затримано інженера, який допомагав окупантам готувати наступ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави
фото: СБУ

СБУ зазначає, що для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Зловмисник допомагав окупантам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Головним завданням агента був збір і передача координат українських військ, які стримують численні атаки окупантів і завдають їм контрударів. За наявними даними, після одержання геолокацій ворог планував атакувати оборонців Донеччини дронами безпілотних військ «рубікон». Таким чином росіяни планували створити «коридори» для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста», – зазначає СБУ.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, який шукав «вихід» на російських спецслужбістів у Телеграм-каналах. За інструкцією окупантів фігурант обходив прифронтову територію, відстежував розташування українських захисників та позначав їхні локації на гугл-картах.

Серед потенційних «цілей» росіян були далекобійні артбатареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Національної гвардії.

На Донеччині затримано інженера, який допомагав окупантам готувати наступ фото 1

СБУ зазначає, що для конспірації агент мав одразу три смартфони, які окремо використовував для фіксації координат та контактів з куратором в анонімному чаті. Військова контррозвідка СБУ затримала російського «крота» і провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі.

