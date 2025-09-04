На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії

На цей час відомо, що від удару загинула одна людина

На Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії. Вони проводили роботи з розмінування місцевості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Раніше чиновник повідомляв, що ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Станом на зараз одна людина загинула, дві поранені.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. За даними ОВА, четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки.

До слова, російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ударів по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Минулої ночі росіяни атакували Кіровоградську область ударними дронами.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Зловмисник допомагав окупантам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки.