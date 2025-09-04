Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
Співробітники проводили роботи з розмінування місцевості
фото: Facebook/Дмитро Брижинський

На цей час відомо, що від удару загинула одна людина

На Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії. Вони проводили роботи з розмінування місцевості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Раніше чиновник повідомляв, що ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Станом на зараз одна людина загинула, дві поранені.

Нагадаємо, російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. За даними ОВА, четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки.

До слова, російська терористична армія уночі вдарила по Одесі дронами. Внаслідок чого спалахнуло складське приміщення.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ударів по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Минулої ночі росіяни атакували Кіровоградську область ударними дронами.

Раніше військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині агента ФСБ. Зловмисник допомагав окупантам планувати нові наступальні операції на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки.

Читайте також:

Теги: Чернігівщина обстріл окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники не постраждали
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
1 вересня, 18:40
Ворог поцілив по житловій забудові
Окупанти атакували Запорізький район: постраждала однорічна дитина
29 серпня, 07:28
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди»
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
28 серпня, 12:02
Триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
28 серпня, 08:52
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
25 серпня, 08:21
Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
18 серпня, 09:45
Сили оборони знищили командний пункт росіян на Донеччині
Сили оборони уразили командний пункт росіян на Донеччині
11 серпня, 22:25
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
10 серпня, 22:56
Ворог атакував Балаклію
Ворог атакував Балаклію: зафіксовано влучання
9 серпня, 03:31

Події в Україні

На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
У Києві тривога тривала майже пів години
У Києві тривога тривала майже пів години
Суд виконав прохання адвокатів Крупи і різко зменшив заставу
Суд виконав прохання адвокатів Крупи і різко зменшив заставу
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей
Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі
Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
20K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3910
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
2311
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
2207
Путін зробив подарунок всьому світу

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua