Вільнюс надає нову безкоштовну можливість для біженців з України

Українці матимуть додаткову можливість безкоштовного вивчення мови у Литві

Наступного тижня у Будинку національних громад Вільнюса проходитиме захід, присвячений презентації курсів литовської мови для біженців з України. Про це пише місцеве видання Obzor.

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Як повідомили в організації, у заході візьмуть участь представники посольства США у Литві, представники Будинку національних громад, Департаменту у справах національних меншин, Державної комісії з литовської мови, а також викладачі литовської мови та учасники курсів. У ході заходу виступатимуть студенти університету ім. Вітауатаса Великого.

Курси литовської мови у Будинку національних громад відвідуватимуть понад 620 осіб, сформовано 30 груп, 20 з яких фінансує посольство США у Литві. Проект триватиме 18 місяців, при цьому 20 груп знову збиратимуться кожні шість місяців, створюючи тим самим умови для організації безперервного навчання. Мову зможуть вивчати не лише біженці з України, а й представники інших етнічних спільнот.

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Як пише видання, організатором курсів литовської мови є Будинок національних громад. Курси фінансуються посольством США у Литві, громадською установою «Сильні разом» (Stiprus kartu), Департаментом національних меншин та Державною комісією литовської мови.

До слова, Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі.

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