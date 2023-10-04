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Вільнюс надає нову безкоштовну можливість для біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вільнюс надає нову безкоштовну можливість для біженців з України
Українці зможуть безкоштовно вивчати литовську мову
фото з відкритих джерел

Українці матимуть додаткову можливість безкоштовного вивчення мови у Литві

Наступного тижня у Будинку національних громад Вільнюса проходитиме захід, присвячений презентації курсів литовської мови для біженців з України. Про це пише місцеве видання Obzor.

Як повідомили в організації, у заході візьмуть участь представники посольства США у Литві, представники Будинку національних громад, Департаменту у справах національних меншин, Державної комісії з литовської мови, а також викладачі литовської мови та учасники курсів. У ході заходу виступатимуть студенти університету ім. Вітауатаса Великого.

Курси литовської мови у Будинку національних громад відвідуватимуть понад 620 осіб, сформовано 30 груп, 20 з яких фінансує посольство США у Литві. Проект триватиме 18 місяців, при цьому 20 груп знову збиратимуться кожні шість місяців, створюючи тим самим умови для організації безперервного навчання. Мову зможуть вивчати не лише біженці з України, а й представники інших етнічних спільнот.

Як пише видання, організатором курсів литовської мови є Будинок національних громад. Курси фінансуються посольством США у Литві, громадською установою «Сильні разом» (Stiprus kartu), Департаментом національних меншин та Державною комісією литовської мови.

До слова, Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі. 

Міністри сільського господарства України, Польщі та Литви домовилися про те, що протягом двох днів санітарний і ветеринарний контроль перенесуть із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда, що прискорить транзит зерна та іншої сільськогосподарської продукції через територію Польщі.

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Теги: міністр студенти військові посольство Литва навчання будинок біженці

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