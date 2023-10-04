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Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців
Підтримка прийому українських втікачів від війни є найнижчим із лютого 2022 року
фото з відкритих джерел

У першому півріччі 2023 року прийом українських біженців підтримували від 74% до 82% опитаних естонців, а у вересні – лише 66%

Естонія суттєво знизила підтримку українських біженців. Прийом втікачів від війни зараз підтримують 60% мешканців країни. Це найнижчий рівень підтримки в естонському суспільстві з початку війни, повідомляє err.ee.

У вересні 2023 року 60% жителів Естонії вважали, що їхня держава має приймати українських біженців. Такі результати опитування, яке на замовлення Державної канцелярії провела компанія Turu-uuringute.

Такий рівень підтримки прийому втікачів від війни є найнижчим із лютого 2022 року, зазначили у канцелярії.

Зокрема, у першому півріччі 2023 року прийом українських біженців підтримували від 74% до 82% опитаних естонців, а у вересні – лише 66%. Серед представників інших національностей в Естонії підтримка українців була на рівні 48-56% у першій половині 2023 року, а у вересні знизилася до 46%.

Водночас третина респондентів (33%) проти того, щоб Естонія приймала біженців із України. Ще 10% не мають думки з цього питання.

Серед опитаних, які мають матеріальні труднощі, прийом біженців в Естонії підтримували 42%, а серед тих, у кого таких проблем не було, доброзичливими виявилися 66%.

Попереднє опитування у травні показало, що 73% мешканців були згодні, щоб Естонія надавали прихисток українцям.

Опитування Turu-uuringute проводилося з 7 по 12 вересня, у ньому взяли участь 1510 осіб у віці 15 років та старше по всій Естонії.

Раніше повідомлялося, Естонія розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців  ще на 2 роки. 

Теги: Естонія держава біженці

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