«Це – катастрофа». Китаєзнавиця оцінила вплив російської пропаганди в Піднебесній

«Від України до Китаю тільки нещодавно поїхав один представник «Укрінформу»

Вплив російської пропаганди у Китаї є просто катастрофічним – візит Сі Цзіньпіна до Москви лише це посилив. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

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«Між китайськими та російськими державними медіа було укладено низку нових угод і це є загрозою для нас. Від України до Китаю тільки нещодавно поїхав один представник «Укрінформу», – розповіла Голод.

Українські китаєзнавці увесь минулий рік намагалися прорвати цю інформаційну блокаду, але це – крапля у морі. І у цьому контексті також важлива розмова президентів, бо такий діалог завжди має наслідки на всіх фронтах.

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Сьогодні українці вже бачать конструктивну зміну наративів саме тому, що масовою аудиторією у соціальних мережах він сприйнявся схвально.

Нагадаємо, що 26 квітня відбулася перша з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телефонна розмова між президентом Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона тривала годину, і Зеленський заявив, що результатами в цілому задоволений. Глава держави повідомив, що під час розмови з лідером Китаю про можливу зустріч не йшлося. Також обговорили залучення Пекіна до мирних ініціатив України та сприяння в поверненні депортованих до Росії українських дітей.

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком. Згодом посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів незалежність пострадянських держав та назвав Крим «історично російським».