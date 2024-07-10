Україну чекає аномальна спека. Як уникнути теплового удару

У пікові години з 10 до 16 варто уникати прямих сонячних променів

В Україні цими днями оцікується аномальна спека. Тепловий удар виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу, якщо людина довго перебуває на сонці. Цей стан вимагає невідкладної допомоги лікарів. МОЗ дало поради, як уникнути теплового удару.

В МОЗ зазначають, що у пікові години з 10 до 16 варто уникати прямих сонячних променів. Також в спеку не варто залишати дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером. Це може бути небезпечним для їхнього життя.



Як уникнути теплового удару?

Уникайте надмірної спеки. Найспекотніші години проводьте у тіні або в приміщені, уникайте прямих сонячних променів.

Охолоджуйте приміщення. Щоби зберегти електроенергію, не використовуйте кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а вдень – навпаки закривайте.

Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.

Пийте багато рідини. Регулярно пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги.

Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.

Уникайте фізичних навантажень в спеку.

Уникайте фізичних навантажень в спеку. Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких.

Що робити, якщо тепловий удар стався?

У разі підозри теплового удару слід звертатися за номером 103. До прибуття медичної допомоги треба перейти, або перенести постраждалого у затінене прохолодне місце. Також варто охолодити постраждалого. Для цього слід використовувати прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями.

У разі блювання, покладіть людину на бік. Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Зазначається, що тепловий ударє небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.