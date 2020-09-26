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    Суспільство

    В Україну насуваються дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 26 вересня

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    В Україну насуваються дощі та сильний вітер - В Україну насуваються дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 26 вересня
    В Україну насуваються дощі та сильний вітер

    У західні області України прийде похолодання, дощі та сильний поривчастий вітер

    Погода в Україні у суботу, 26 вересня, буде ще теплою та сонячною у східних, південних та центральних регіонах. Натомість на Захід вже сунуть дощі, похолодання та штормові вітри.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями, вдень в більшості областей дощ, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +19 ... +26 градусів.

    У Карпатах дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +23 ... +29 градусів.

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    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +23 ... +29 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.


    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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