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    Україну накриють вітер, дощі і холод: прогноз погоди на 19 травня

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    Циклон принесе на територію України 19 травня дощі та грози - Україну накриють вітер, дощі і холод: прогноз погоди на 19 травня
    Циклон принесе на територію України 19 травня дощі та грози
    Фото з відкритих джерел

    Грози прогнозують у всіх областях, а повітря прогріється від +15 до +22 градусів

    У середу, 19 травня, в Україні переважатиме нестійка погода з дощами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в країні буде хмарно. Часом помірні, на Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині місцями значні дощі, подекуди грози.

    За словами синоптикині Наталки Діденко, циклон принесе на територію України 19 травня дощі та грози.

    Вітер південно-східний та південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в південних та східних областях пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°, на Одещині до 24°, на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° тепла.

    Прогноз погоди в Україні на 19 травня
    Прогноз погоди в Україні на 19 травня

    У Києві 19 травня також очікується часом дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Україну накриють вітер, дощі і холод: прогноз погоди на 19 травня