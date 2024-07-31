Білорусь підняла винищувач через ймовірну загрозу російських «Шахедів»

У прикордонні з Білоруссю фіксувалося шість «Шахедів»

На аеродромі «Барановичі» було піднято в повітря винищувач

Під час атаки на Україну білоруські моніторингові канали зафіксували ймовірне входження російських «Шахедів» на територію Білорусі, де через загрозу підняли винищувач. Про це повідомляє аналітичний проєкт «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що на аеродромі «Барановичі» було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, імовірно, пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131.

Також, за даними «Беларускі Гаюн», у вівторок вранці на аеродром «Лунінець» прилетіли два вертольоти Мі-8 ВПС РБ.

«Малоймовірно, що їхній приліт пов'язаний з очікуванням російської ракетної атаки по території України», – ідеться у публікації.

Із 15 липня на аеродромі «Бобруйськ» практично щодня чергували вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС РБ. Причиною нібито є прагнення скоротити підлітний час до кордону з Україною для перехоплення російських «Шахедів», що залітають у Білорусь. Вибір аеродрому «Бобруйськ» є невипадковим, оскільки він найближче розташований до кордону.

«З 26 липня ми не фіксували прильотів вертольотів ВПС РБ на аеродром «Бобруйськ». Можливо, військові перестали бачити загрозу нових прильотів російських Shahed-136/131 у Білорусь. Судячи з усього, загроза все-таки збереглася», – йдеться в повідомленні.

Пізніше видання додало, що в прикордонні з Білоруссю перебуває шість «Шахедів».

Нагадаємо, ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Окупанти атакують Україну ударними БпЛА.

Раніше повідомлялося, що 16 липня на територію Білорусі залетів безпілотник типу «Шахед», який згодом упав і вибухнув.

До слова, в ніч проти 13 липня росіяни атакували Україну з повітря, застосувавши п′ять ударних дронів типу Shahed-131/136. Один із безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі.