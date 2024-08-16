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У Приморському краї РФ стався блекаут (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Приморському краї РФ стався блекаут (відео)
Унаслідок блекауту в Примор'ї зупинилися потяги
фото з відкритих джерел

У Владивостоці та інших містах регіону через блекаут стався колапс

У багатьох районах Примор'я сталося аварійне відключення електропостачання. Світла немає у Владивостоці, Уссурійську, Находці, Артемі, Партизанську, Арсеньєві, Лісозаводську, Великому Камені та інших великих містах, повідомляють російські ЗМІ.

Уряд Примор'я та адміністрація Владивостока з'ясовують обставини події. За попередньою інформацією, аварія сталася на мережах місцевої енергетичної компанії. Фахівці нібито розпочали відновлення електроенергії.

Світла на даний час немає в усьому Приморському краї. Не працюють банкомати, світлофори, зупинилися електрички. Зокрема, Владивостоці стався колапс, люди застрягли в ліфтах.

Також через відсутність електрики не працює стільниковий зв'язок, оскільки вишки також знеструмлено.

Нагадаємо, НЦУ зобов'язав мобільних операторів обладнати акумуляторами та генераторами 100% базових станцій до 1 лютого 2025 року, гарантуючи десять годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. До 1 грудня 2024 року оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години. 

Нагадаємо, мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

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Теги: росія блекаут електроенергія відключення світла

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