Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2024 року

Покровський напрямок залишається одним з найважчих на фронті

За добу росіяни завдали по території України чотири ракетні удари, застосувавши 15 ракет, 45 авіаційних ударів 62 КАБами, 229 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 71 бойове зіткнення. Наші воїни продовжують мужньо обороняти Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку фронту тривають найінтенсивніші бої.

На Харківському напрямку

Загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська і Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбивали чотири атаки в районі Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки, досі триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі, на даний час точиться три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня наші захисники відбивали шість штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського, чотири спроби противника потіснити наші підрозділи виявились марними, триває бій поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

За підтримки авіації, ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня, окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки відбто нашими захисниками, дв і– триває досі.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

З початку доби в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новогродівка, Гродівка, Желанне, Орлівка та Миколаївка наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Дев’ять боєзіткнень триває.

Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів. За попередніми даними за сьогодні ворог втратив понад 250 ліквідованими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено три артилерійські системи, бойову броньовану машину, РСЗВ, три автомобіля та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, один танк та артсистему ворога було суттєво пошкоджено.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується два бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районі Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, триває бій.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

На даний час окупанти атакують в напрямку Водяного. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили дві атаки російських загарбників.

мапа: deepstate

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.