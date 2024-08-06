У Курській області росіяни втратили гелікоптер Ка-52

Приблизна вартість гелікоптера складає $16 млн

У Курській області РФ було збито гвинтокрил Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляють російські «воєнкори».

«День сьогодні спекотний, на жаль не без втрат», – йдеться у повідомленні.

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Гелікоптер Ка-52 – основний ударний вертоліт РФ, який дійсно має широку номенклатуру озброєння. Його приблизна вартість складає $16 млн.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Згодом повідомлялося, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

Також Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що нібито бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні у Курській області.