«Укренерго» назвало час, коли слід використовувати енергозатратні прилади

«Укренерго» закликало перенести користування потужними електроприладами – прасками чи електрочайниками на період з 11:00 до 15:00 год.

30 липня – перший день в цьому місяці, коли відключень електроенергії немає

В українській енергосистемі наразі найкраща ситуація спостерігається у денні години – з 11:00 до 15:00. На додачу до інших потужностей в цей час ефективно працюють сонячні електростанції. Тому «Укренерго» закликає використовувати енергозатратні прилади у денні години.

В «Укренерго» вказали, що 30 липня – перший день в цьому місяці, коли відключень електроенергії немає. За умов відсутності масованих атак, упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години.

Як зазначається, причина покращення ситуації – в системі стало більше енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.

«Найкраща ситуація в українській енергосистемі зараз у денні години – з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції. В той час, як ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні. Тож ощадливе споживання в ці години доби дозволить збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків», – йдеться у повідомленні.

У компанії закликали перенести користування потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 год. щодня.

Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, вважають в «Укренерго».

Втім зауважили, що така рекомендація актуальна саме зараз. «Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Це залежить від наслідків подальших російських атак, а також від погодних умов, які впливають на рівень споживання електроенергії в країні», – додали в компанії.

Нагадаємо, раніше член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла.