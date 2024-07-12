Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць
У серпні вийдуть із ремонту атомні енергоблоки, тож ситуація в українській енергосистемі має покращитися
фото з відкритих джерел

Липень – дуже важкий місяць для української енергосистеми

Вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань. Про це розповіла колишня заступниця міністра закордонних справ України та ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми зараз будемо переживати дуже важкий місяць – липень. У серпні має стати трохи легше – вийдуть з ремонту атомні блоки… А потім буде зимовий період і очікувати якогось полегшення поки немає звідки», – зазначила Зеркаль.

За її словами, росіяни можуть добре розраховувати удари по об’єктах енергетики, оскільки ще з радянських часів у них збереглись всі карти та схеми.

Водночас оцінюючи, чи вдалось окупантам досягти мети своїми ударами, ексзамміністерка сказала, що ні.

«Вони дуже розраховували, наскільки я розумію, на психологічний ефект від руйнування нашої енергосистеми, вони розраховували підняти хвилю біженців. Але вони знову прорахувалися в реакції українців. Так, нам всім дуже важко, але хвилі еміграції не відбулося», – додала вона.

Зазначимо, що 12 липня обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Із 14:00 і до кінця доби обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Читайте також: Як працюють графіки вимкнення світла і хто їх складає: відповідь «Укренерго»
Теги: енергетика електроенергія відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
20 червня, 18:19
«Укренерго» застосовуватиме графіки відключення світла по всій Україні протягом доби
«Укренерго» посилило відключення світла по всій Україні на 25 червня
24 червня, 18:21
Силам оборони вдалося знешкодити всі «Калібри», які РФ випустила з Азовського моря
Росія почала бити по Україні «Калібрами» з Азовського моря
22 червня, 14:59
Обсяг обмежень електроенергії буде найбільшим з 17:00 до 23:00
«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня
25 червня, 18:07
За його словами власника компанії Autostrada Максима Шкіля, обсяг виділених на будівництво коштів не перевищує 10% від потреби
Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва
1 липня, 15:06
29 червня діятимуть обмеження щодо використання електроенергії
Відключення світла 30 червня: «Укренерго» оголосило графіки
29 червня, 18:29
Світла може не бути в середньому від 8 до 12 годин
Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки триватимуть відключення світла 2 липня
1 липня, 22:49
Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії
Україна встановила новий рекорд імпорту електроенергії
3 липня, 13:19
Енергетики пояснили, як українці можуть власноруч зменшити кількість і тривалість відключень світла
Тривалість відключень світла можна зменшити. ДТЕК звернувся до українців
6 липня, 13:10

Події в Україні

Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць
Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць
Графіки відключень світла 12 липня: невтішна новина від «Укренерго»
Графіки відключень світла 12 липня: невтішна новина від «Укренерго»
Politico: Атаки на лікарні – частина плану Путіна
Politico: Атаки на лікарні – частина плану Путіна
Окупанти привласнили географічний бренд «Мелітопольська черешня»
Окупанти привласнили географічний бренд «Мелітопольська черешня»
Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єрки Данії
Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єрки Данії
Прикордонники знищили у Серебрянському лісі два укриття з особовим складом ворога (відео)
Прикордонники знищили у Серебрянському лісі два укриття з особовим складом ворога (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
24K
«Втрати будуть колосальні». Виробники цементу звернулися до уряду
19K
На Хмельниччині лунають вибухи
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
15K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
7193
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua