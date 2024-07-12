Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць

Липень – дуже важкий місяць для української енергосистеми

Вересень і жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями електроенергії, якщо енергосистема України не зазнає нових суттєвих руйнувань. Про це розповіла колишня заступниця міністра закордонних справ України та ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми зараз будемо переживати дуже важкий місяць – липень. У серпні має стати трохи легше – вийдуть з ремонту атомні блоки… А потім буде зимовий період і очікувати якогось полегшення поки немає звідки», – зазначила Зеркаль.

За її словами, росіяни можуть добре розраховувати удари по об’єктах енергетики, оскільки ще з радянських часів у них збереглись всі карти та схеми.

Водночас оцінюючи, чи вдалось окупантам досягти мети своїми ударами, ексзамміністерка сказала, що ні.

«Вони дуже розраховували, наскільки я розумію, на психологічний ефект від руйнування нашої енергосистеми, вони розраховували підняти хвилю біженців. Але вони знову прорахувалися в реакції українців. Так, нам всім дуже важко, але хвилі еміграції не відбулося», – додала вона.

Зазначимо, що 12 липня обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Із 14:00 і до кінця доби обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.