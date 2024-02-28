У Києві на вокзалі поліція затримала посадовця «Укрнафти» (фото)

Посадовця затримано одразу після отримання чергового траншу у 80 тис. грн

За 160 тис. грн «винагороди» фігурант обіцяв допомогти з розв’язанням земельного питання

В Києві правоохоронці затримали посадовця ПАТ «Укрнафта» за вимагання 160 000 грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, неправомірну вигоду працівник кадрового підрозділу отримував у кілька етапів. Затримали його одразу після отримання чергового траншу у 80 тис. грн.

За 160 тис. грн «винагороди» фігурант обіцяв допомогти з розв’язанням земельного питання. А саме передачу в користування земельних ділянок в Полтавській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

26 лютого оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та слідчі Шевченківського управління поліції Києва затримали посадовця кадрової служби ПАТ «Укрнафта» під час отримання 80 000 гривень неправомірної вигоди. Раніше він отримав аналогічну суму, частину з них вилучили правоохоронці за результатами обшуків.

Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися за сприянням працівників Департаменту безпеки ПАТ «Укрнафта» під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, після того, як у Мінфіні розкритикували директора компанії Сергія Корецького за оклад в 1,2 мільйона грн на місяць, стало відомо, скільки платять деяким іншим топменеджерам підприємства після націоналізації.