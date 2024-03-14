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«Укрзалізниця» показала перший евакуаційний потяг для військових (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
«Укрзалізниця» показала перший евакуаційний потяг для військових (фото)
Укрзалізниця створила перший медичний вагон, який не має аналогів у світі
фото: Міноборони

Раніше залізниця використовувала окремі евакуаційні вагони для поранених

«Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаних як лікарні, здатних надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу, для перевезення важкопоранених українських солдатів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Під час презентації голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко розповів, що два роки тому оснащення медичних вагонів почало ставати дедалі більш комплексним.

«Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є  можливість проводити  оперативне втручання під час руху поїзда», – сказано у повідомленні.

Зі слів голови правління, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці.

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До кінця 2024 року залізничники переобладнають ще 8 таких евакуаційних вагонів
фото: Міноборони, Укрзалізниця

Зазначається, що обладнання медичних вагонів тотожне обладнанню справжнього госпіталя. Це дає можливість надання екстреної медичної допомоги прямо під час руху, тож ці вагони можуть транспортувати важкопоранених військовослужбовців, яких неможливо перевозити іншими видами транспорту. 

«Ключову роль у військовій медицині під час війни відіграють координація та логістика. Адже час вкрай важливий на будь-якому етапі медичної допомоги пораненому чи травмованому бійцю і відіграє ключову роль для подальшого лікування», – підкреслила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Відтепер у вагонах працюватимуть анестезіологи, медсестри, медбрати, санітари та евакуаційні бригади залізничників. Медичне обладнання на борту поїзда робить можливим навіть оперативне втручання під час руху поїзда в найбільш критичних випадках.

Крім того в Укрзалізниці обіцяють, що кінця 2024 року залізничники переобладнають ще 8 таких вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.

Нагадаємо, що нещодавно Силам оборони передали десятки бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою, і ще сотні очікуються найближчим часом.

Також нещодавно Уряд визначив максимальний час перебування військових на лікуванні за кордоном. Про відповідні зміни, які були ухвалені під час засідання уряду на початку лютого.

Як повідомлялося раніше, лікування поранених солдатів ЗСУ в німецьких клініках може припинитися через відсутність фінансування з боку уряду Німеччини. 

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Теги: Укрзалізниця військові евакуація поранення

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