«Укрзалізниця» оголосила про початок туристичних ретро-турів

Ретро потяг буде курсувати між станціями Гайворон – Бершадь – Гайворон та Гайворон – Хащувате – Гайворон

Перші рейси ретро-потягами стартують з 23 березня

«Укрзалізниця» оголосила про початок весняно-літнього сезону туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Дістатись на вузькоколійний ретро-маршрут можна буде спеціальним трансфером «звичайною» залізницею, повідомляє «Укрзалізниця».

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«Для зручного трансферу призначаємо курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ-Гайворон-Київ та Львів-Гайворон-Львів», – повідомляє державний залізничний перевізник.

Перші рейси будуть виконуватись з 23 березня. Ретро потяг буде курсувати між станціями Гайворон – Бершадь – Гайворон та Гайворон – Хащувате – Гайворон.

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Вузькоколійну залізницю шириною 750 мм будували у ХІХ ст. власники цукрових заводів для перевезення робітників та вантажів.

«Будівництво й обслуговування такої залізниці було у чотири рази дешевше за залізницю стандарту колії 1520 мм. Сьогодні Гайворонська вузькоколійка – це унікальна історична пам’ятка та чудовий варіант цікаво і насичено провести вихідні», – йдеться в повідомленні.

В ретро-поїзді використовують справжні паротяги та вагони, що мають майже столітню історію.

Раніше «Укрзалізниця» вдруге запустила «Потяг до тебе» присвячений до Дня закоханих. У 2024 році потяги курсували не тільки у Києві, але й у Львові.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд №741/742 сполученням Київ – Львів на наступні вихідні.