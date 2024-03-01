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Литва заборонила висадку пасажирів з транзитних поїздів до Калінінграда

Діана Гасюк
glavcom.ua
Литва заборонила висадку пасажирів з транзитних поїздів до Калінінграда
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Заборона починає діяти з 1 березня

Уряд Литви заборонив висадку і посадку пасажирів на прикордонних пунктах Кяна і Кібартай з російських поїздів, що прямують до Калінінграда. Заборона починає діяти з 1 березня. Про це пише проросійське видання «Интерфакс»

У Литві російські поїзди зупиняються на двох станціях – Кяна і Кібартай. Згідно з правилами перевезень РЖД, росіяни не могли вийти на них і до заборони, навіть за наявності Шенгенської візи.

Зазначається, що в постанові також ідеться про «виняткові випадки». Вони визначатимуться Державною прикордонною службою Литви (VSAT). Чи торкнеться заборона росіян, які мають паспорти ЄС, візи та ВНП – не уточнюється.

Кяна – село за 27 км на схід від Вільнюса і 9 км від кордону від Білорусі. Кібартай – місто за 16 км на захід від міста Вілкавішкіс, на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Крім того, влада Литви пообіцяла скоротити видачу дозволів білоруським та литовським перевізникам, які виконують регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Раніше повідомлялося, що уряд Латвії продовжив обмеження на в’їзд на територію країни громадян Росії на рік, до 4 березня 2025 року. 

До слова, Латвія має намір зміцнити свій кордон з Білоруссю та Росією, щоб перегородити можливі шляхи проникнення військ противника. Командувач Каспарс Пуданс зазначив, що крім посилення заходів щодо захисту кордону, буде використана вже наявна інфраструктура

Теги: Білорусь росіяни перевезення влада кордон місто інфраструктура Литва Латвія обмеження

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