УПЦ МП заявляє про «тисячі людей, які вийшли на підтримку Десятинного монастиря»

Віруючі УПЦ МП влаштували молебень

У суботу, 3 лютого, в Києві віруючі УПЦ МП влаштували молебень біля храму Різдва Богородиці Десятинного монастиря. Інформаційно-просвітницький відділ цієї церкви повідомляє, що таким чином віруючі висловлюють свою підтримку і захищають храм від атак радикальних активістів. За оцінкою УПЦ МП, в акції в суботу взяли три тисячі віруючих. Церковники



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Фото: news.church.ua Молебень віруючих УПЦ МП

Віруючі УПЦ МП влаштували молебень

У суботу, 3 лютого, в Києві віруючі УПЦ МП влаштували молебень біля храму Різдва Богородиці Десятинного монастиря. Інформаційно-просвітницький відділ цієї церкви повідомляє, що таким чином віруючі висловлюють свою підтримку і захищають храм від атак радикальних активістів. За оцінкою УПЦ МП, в акції в суботу взяли три тисячі віруючих.

Церковники нагадують, що раніше повідомлялося про можливе захоплення Десятинного монастиря.

На сайті храму інформувалось, що сьогодні о 12:00 під виглядом мирної акції архітекторів активісти радикальної спрямованості разом з окремими нардепами нібито готували захоплення обителі.

«Богослужіння почалося об 11:00. Паралельно проходить акція, близько двохсот учасників якої виступають за знесення храму і звільнення двох затриманих поліцією осіб, які 25 січня намагалися його спалити. Зловмисників вдалося затримати на гарячому - з каністрами палива», - йдеться в заяві УПЦ МП, де також нагадали про штурм активістами організації «С14» Десятинного монастиря.

Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Як відомо, Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

3 лютого у Києві активісти вийшли на мітинг підтримати ув’язнених архітекторів.

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