Financial Times розкрив, за яких умов Росія застосує ядерну зброю

У витоку російських військових документів, які включають сценарії підготовки до вторгнення Китаю у РФ, знайшли опис умов, за яких Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї

Східний військовий округ РФ відпрацьовував численні сценарії, які зображують вторгнення з боку Китаю

Військові РФ відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою, свідчить витік інформації з військових файлів РФ. Файли містять сценарії підготовки до вторгнення Китаю. Про це повідомляє Financial Times.

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Як пише Financial Times, у таємних російських документах описується поріг застосування тактичної ядерної зброї. Він нижчий, ніж Росія коли-небудь публічно визнавала. Йдеться про 29 таємних військових файлів, складених у період від 2008 до 2014 року.

«Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаний результат не може бути досягнутий звичайними засобами», – заявив директор Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв.

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Матеріали російських навчань демонструють, що Східний військовий округ РФ відпрацьовував численні сценарії, які зображують вторгнення з боку Китаю. Навчання дають рідкісну можливість уявити те, як Росія розглядає свій ядерний арсенал як наріжний камінь своєї оборонної політики, і як готує війська до завдавання першого ядерного удару в певних бойових умовах.

Навіть не зважаючи на те, що деякі файли мають понад 10-річну історію, експерти вважають, що вони залишаються актуальними для сучасної російської військової доктрини.

В одному з документів викладаються досить широкі критерії потенційного ядерного удару РФ, включно з висадкою противника на території Росії, ураженням підрозділів, відповідальних за охорону прикордонних територій, або неминучим нападом противника з використанням звичайних озброєнь.

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% її атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основним і резервним береговим командним центрам.

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Також у документах вказується, що російські військові також зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно зі «стримуванням держав від застосування агресії... або ескалації військових конфліктів», «зупинкою агресії», запобіганням програшу російськими військами битв або територій, і зробити російський флот «більш ефективним».

Як заявив старший науковий співробітник з наземної війни в Королівському інституті збройних сил Джек Воттлінг, матеріали спрямовані на підготовку російських підрозділів до ситуацій, у яких країні може знадобитися можливість застосовувати ядерну зброю, а не на встановлення зводу правил її застосування.

На думку експертів, стосовно України, у Росії, ймовірно, буде вищий поріг для використання тактичної ядерної зброї, оскільки Київ не має власного ядерного потенціалу або можливості почати наземне вторгнення такого самого масштабу, як США або Китай.

Російська влада вважає, що ядерний удар по Україні, найімовірніше, призведе до ескалації конфлікту і до прямого втручання США або Великої Британії, а «це останнє, чого хоче Путін», упевнений ексспівробітник НАТО і Міністерства оборони США Вільям Альберк.

Раніше повідомлялося, що американські розвідслужби припускають, що Росія може запустити на орбіту фіктивну боєголовку, щоб залишити Захід у здогадках щодо своїх можливостей. Офіційні особи США під час контактів як з Москвою, так і з представниками Китаю та Індії також піднімали питання про ймовірні плани Росії розмістити протисупутникову ядерну зброю у космосі.