Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Донецькій області продовжать тривалість комендантської години

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Донецькій області продовжать тривалість комендантської години
фото з відкритих джерел

Раніше в області комендантська година тривала з 22:00 до 04:00

В Донецькій області змінять тривалість комендантської години з 1 вересня. Вона триватиме з 21 вечора і до 5 ранку. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

«Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00», – написав він.

Кириленко попросив мешканців дотримуватися встановлених норм, адже це питання особистої та суспільної безпеки.

Зазначимо, що раніше в області комендантська година тривала з 22:00 до 04:00.

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

В Донецькій області продовжать тривалість комендантської години
В Донецькій області продовжать тривалість комендантської години
«Чому не на війні?» Як соцмережі відреагували на ходу Московського патріархату
«Чому не на війні?» Як соцмережі відреагували на ходу Московського патріархату
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
Вишнева, Грушева, Сонячна. Українці у мережі сперечаються через назви вулиць
Вишнева, Грушева, Сонячна. Українці у мережі сперечаються через назви вулиць
Олександр Цюпак. Історія танкіста, який зупиняв окупантів під Києвом
Олександр Цюпак. Історія танкіста, який зупиняв окупантів під Києвом
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
368K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
72K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
55K
У кількох областях прогриміли вибухи
28K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
22K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
13K
Мовний скандал. Київський університет відреагував на заяву науковця про «утиски» російської

Новини

Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Сьогодні, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Сьогодні, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Сьогодні, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Сьогодні, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Сьогодні, 18:49
Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту