В Донецькій області продовжать тривалість комендантської години

Раніше в області комендантська година тривала з 22:00 до 04:00

В Донецькій області змінять тривалість комендантської години з 1 вересня. Вона триватиме з 21 вечора і до 5 ранку. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.



«Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години. З 1 вересня обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00», – написав він.

Кириленко попросив мешканців дотримуватися встановлених норм, адже це питання особистої та суспільної безпеки.

Зазначимо, що раніше в області комендантська година тривала з 22:00 до 04:00.