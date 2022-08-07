Як захистити прифронтові міста від обстрілів: пояснення військових

Припинити артобстріли міст Сходу та Півдня можна лише знищенням рашистської зброї

Запоріжжя, Миколаїв та Харків обстрілюються реактивною артилерією, проти якої безсила протиповітряна оборона

Система української протиповітряної оборони не може закрити небо над низкою міст Півдня та Сходу від російських обстрілів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ігнат нагадав, що ці та інші міста, які розташовані близько до лінії фронту, обстрілюються не ракетами, а реактивною та ствольною артилерією. «Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольної російським військам саме «Градами», «Смерчами», «Ураганами». Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією», – пояснив речник Повітряних сил.

Проти артобстрілу зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони України безсилі, оскільки ці комплекси працюють по інших цілях.

Тому, пояснив представник Повітряних сил української армії, єдиним засобом є знищення артилерійського озброєння, за допомогою якого окупанти обстрілюють прифронтові міста. А для цього, зазначив Юрій Ігнат, Україні потрібна додаткова зброя від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони Харкова та області.

Так президент відреагував на електронну петицію, у якій українці просять «надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони».

Додамо, що 2 серпня Збройні сили України збили сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555). Це коштувало окупаційним силам $91 млн.