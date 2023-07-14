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В Ірпені на місці знесеного пам'ятника виявлено братську могилу (фото)

Наталя Забазнова
glavcom.ua
В Ірпені на місці знесеного пам'ятника виявлено братську могилу (фото)
Братська могила біля с. Романівка на Київщині
фото з відкритих джерел

Військових радянської армії перепоховають

В Ірпені біля Романівки розкопали братську могилу. Там були поховані радянські солдати, які загинули під час визволення села від німецько-фашистських загарбників у 1943 році. Про це повідомили у Ірпінській міській раді. 

Радянських військових, які були поховані у братській могилі перепоховають. Таке рішення пов'язане із будівництвом нового Романівського мосту, який підірвали під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 

«На місці уже працюють фахівці, тому знайдені останки наших воїнів будуть належним чином ексгумовані та перепоховані на спеціальному місці Ірпінського кладовища. Важливо зберегти пам'ять про страшні події минулого і сьогодення», – сказав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Монумент радянському солдату
Монумент радянському солдату
фото з відкритих джерел

Братська могила радянських солдат – пам'ятка місцевого значення. До цього вважалось, що там одне поховання, але їх виявилось багато.

«Перше поховання налічує орієнтовно близько шести осіб, ймовірно, воно було підхоронено уже після встановлення Пам'ятника радянським воїнам. Також є контури іншого поховання, яка кількість осіб у цьому місці - поки не відомо, бо треба рухатися далі. Але для подальшої дослідницької роботи нам необхідно належним чином зафіксувати виявлені останки та отримати Дозвіл на ексгумацію та перепоховання від Державної Міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій», – розповів керівник Спеціалізованого підприємства «Пам’ять і слава» Родіон Гамзаєв.

Братська могила біля села Романівка на Київщині
Братська могила біля села Романівка на Київщині
фото з відкритих джерел

Наразі фахівці готують пакет документів для отримання відповідного Дозволу для продовження роботи вже з ексгумації та у подальшому перепоховання їх на Ірпінському кладовищі. 

Нагадаємо, 4 квітня, під час виїзної наради керівництва Київської області було вирішено зробити земляний насип через річку Ірпінь – основу для тимчасового мосту, для того, щоб відновити автомобільний рух. 29 квітня, під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. Протяжність насипного тимчасового мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.

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В Ірпені на місці знесеного пам'ятника виявлено братську могилу (фото)
В Ірпені на місці знесеного пам'ятника виявлено братську могилу (фото)
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