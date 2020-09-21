В областях, де була «червона» зона, діти пішли до школи



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Школи у «червоній» зоні розпочинали навчальний рік дистанційно

Школи почали відкривати поетапно з 21 вересня у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях школи повністю перейшли на стаціонарне навчання. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

За словами Осачука, ряд навчальних закладів через «червону» зону починав навчальний рік у дистанційному режимі.

«Сьогодні тисячі школярів після трьох тижнів дистанційного навчання перейшли до стаціонарної форми навчання. Маю велике прохання до батьків і вчителів - допоможіть вашим дітям і учням навчитися базових норм поведінки в умовах інфекційної небезпеки, карантину, щоб зберегти їх здоров'я», – зазначив голова Чернівецької облдержадміністрації.

Крім того, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів на сьогоднішній нараді також підтвердив, що всі школи відновили повноцінну роботу.

Зазначимо, школи відкрилися після того, як Івано-Франківськ та Чернівці вийшли з «червоної» зони.

Також нагадаємо, що минулого тижня Кабінет міністрів України дозволив роботу шкіл у всіх зонах. При цьому заборону на їх відвідування буде введено, якщо на самоізоляцію підуть понад 50% класів.

Рішення про закриття шкіл в «червоній» зоні буде прийматися спільно державною та регіональною комісіями з ТЕБ та НС.

Відзначимо, минулого тижня Івано-Франківськ прийняв рішення відкрити школи, незважаючи на «червону» зону». Згідно з цим рішенням, школи поетапно відкриваються з 21 вересня, так що карантинні правила фактично не порушено.