  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В областях, де була «червона» зона, діти пішли до школи

    • Розсилка
    Школи у&nbsp;&laquo;червоній&raquo; зоні розпочинали навчальний рік дистанційно&nbsp; - В областях, де була «червона» зона, діти пішли до школи
    Школи у «червоній» зоні розпочинали навчальний рік дистанційно 

    Школи почали відкривати поетапно з 21 вересня у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

    У Чернівецькій та Івано-Франківській областях школи повністю перейшли на стаціонарне навчання. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

    За словами Осачука, ряд навчальних закладів через «червону» зону починав навчальний рік у дистанційному режимі.

    «Сьогодні тисячі школярів після трьох тижнів дистанційного навчання перейшли до стаціонарної форми навчання. Маю велике прохання до батьків і вчителів - допоможіть вашим дітям і учням навчитися базових норм поведінки в умовах інфекційної небезпеки, карантину, щоб зберегти їх здоров'я», – зазначив голова Чернівецької облдержадміністрації.

    Крім того, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів на сьогоднішній нараді також підтвердив, що всі школи відновили повноцінну роботу.

    Зазначимо, школи відкрилися після того, як Івано-Франківськ та Чернівці вийшли з «червоної» зони.

    Також нагадаємо, що минулого тижня Кабінет міністрів України дозволив роботу шкіл у всіх зонах. При цьому заборону на їх відвідування буде введено, якщо на самоізоляцію підуть понад 50% класів.

    Рішення про закриття шкіл в «червоній» зоні буде прийматися спільно державною та регіональною комісіями з ТЕБ та НС.

    Відзначимо, минулого тижня Івано-Франківськ прийняв рішення відкрити школи, незважаючи на «червону» зону». Згідно з цим рішенням, школи поетапно відкриваються з 21 вересня, так що карантинні правила фактично не порушено.

    діти школа Івано-Франківщина навчання Івано-Франківськ Чернівецька область Чернівці коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies