Ув'язнені одеської колонії спалили бібліотеку і пожежний автомобіль



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Під час бунту поранені вже семеро співробітників

Бунт в Південній виправній колонії №51 в Одесі, що почався вдень 27 травня, виникла під час етапування ув'язнених, - повідомляється на сторінці Адміністрації Державної кримінально-виконавча служба в Фейсбуці.

«Під час проведення заходів щодо етапування з Південної виправної колонії (№ 51) в інші установи шести засуджених» негативною спрямованості «на чолі з так званим» смотрящим «, інші засуджені проявили групове непокору законним вимогам адміністрації, вчинили напад і нанесли семи працівникам установи тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, підпалили пожежний автомобіль, чергової частини та бібліотеку установи «, - повідомляють у службі.

У свою чергу, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що «причиною бунту стали обшуки, які проводили у засуджених».

Також, за її відомостями, заручниками бунтівників стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії, але пізніше вони були звільнені.

В даний час тривають переговори з призвідниками заворушень, які забарикадувалися в адмінбудинку. Решта укладені локалізовані за своїми камерам.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у мережі з'явилось відео, яке було знято на території колонії під час заворушень.

Джерело: Трасса Е-95