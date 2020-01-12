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    У світі

    Путін заявив, що найманці «Вагнера» у Лівії не представляють інтереси РФ

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    Раніше президент Туреччини заявив, що&nbsp;в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК &laquo;Вагнера&raquo; - Путін заявив, що найманці «Вагнера» у Лівії не представляють інтереси РФ
    Раніше президент Туреччини заявив, що в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК «Вагнера»

    За словами Путіна, вагнерівці не отримують грошей від російської держави

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що найманці із ПВК «Вагнер» у Лівії не представляють інтереси його країни.

    Про це він заявив 11 січня, відповідаючи на запитання, чи присутні у Лівії російські найманці з приватної військової компанії «Вагнер».

    «Якщо там і є російські громадяни, то вони не представляють інтереси російської держави», - сказав Путін.

    Також, за його словами, вагнерівці не отримують грошей від російської держави.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК «Вагнера» і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

    До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

    Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.

    Росія Путін військові Лівія президент
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