Путін заявив, що найманці «Вагнера» у Лівії не представляють інтереси РФ



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Раніше президент Туреччини заявив, що в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК «Вагнера»

За словами Путіна, вагнерівці не отримують грошей від російської держави

Президент Росії Володимир Путін заявив, що найманці із ПВК «Вагнер» у Лівії не представляють інтереси його країни.

Про це він заявив 11 січня, відповідаючи на запитання, чи присутні у Лівії російські найманці з приватної військової компанії «Вагнер».

«Якщо там і є російські громадяни, то вони не представляють інтереси російської держави», - сказав Путін.

Також, за його словами, вагнерівці не отримують грошей від російської держави.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК «Вагнера» і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.