В СБУ повідомили, скільки людей звільнили з полону бойовиків від початку війни



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Обмін полоненими

Починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини

З початку збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3233 людини.

Про це повідомляє видання «Новости Донбасса».

ЗМІ зазначає, що відповідні дані вони отримали на запит від Антитерористичного центру при СБУ.

«За даними інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або зникли безвісти у зоні проведення АТО, починаючи з 7 квітня 2014 року значаться як знайдені або звільнені 3233 людини», - заявили в Антитерористичному центрі.