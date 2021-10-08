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    В Україні буде прохолодно: прогноз погоди на 8 жовтня

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    8 жовтня температура в Україні продовжить знижуватися - В Україні буде прохолодно: прогноз погоди на 8 жовтня
    8 жовтня температура в Україні продовжить знижуватися
    Фото з відкритих джерел

    Практично по всій країні буде +12°...+14°, лише в одній області - тепліше

    У п'ятницю, 8 жовтня, буде прохолодна погода, без опадів. У той же час в Україну йдуть перші морози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У всіх областях вітер буде досягати 12 м/с. Синоптики зазначають, що найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті. Стовпчики термометрів досягатимуть +15...+17 градусів.

    У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Температура становитиме +11…+13 градусів. На Сході також без дощів, вдень передбачають +11...+13 градусів.

    У північних регіонах метеорологи повідомляють про сонце. Позначки на термометрах покажуть +12...+14 градусів. На Півдні також буде сухо – там слід очікувати +12...+15 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня
    Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня

    У Києві в п'ятницю, 8 жовтня, варто очікувати на тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.

    Зверніть увагу! Рятувальники попередили про шквальний вітер 15 – 20 метрів на секунду в південно-східній частині України. Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

    Теги: Укргідрометцентр рятувальники вітер
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    В Україні буде прохолодно: прогноз погоди на 8 жовтня