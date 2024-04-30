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Затримано хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка і Буданова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Затримано хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка і Буданова
Організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони
фото: пресслужба СБУ

Потужності ботоферми дозволяли організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів

Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затримано хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка і Буданова фото 1

Як зазначається, організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони.

«Аби створити видимість «справжніх» сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою «допомогу».

Затримано хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка і Буданова фото 2

Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських «Однокласниках» та «Вконтакте» . Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів», – йдеться у повідомленні.

Також у СБУ наголошують, що для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

Затримано хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка і Буданова фото 3

Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували «методички» для проведення підривної діяльності. 

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти вигадали черговий фейк про те, що нібито керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов «потрапив у полон до окупантів»

Теги: СБУ хакер

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