Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру
За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану
фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб

У зв’язку зі смертю казахського журналіста й опозиціонера Айдоса Садикова 2 липня підозрюваним у замаху на нього змінять підозру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
 
Зазначається, що внаслідок отриманого вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні помер журналіст з Казахстану, на якого 18 червня був скоєний замах у Шевченківському районі міста Києва.  
 
За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.  
 
Наразі правоохоронці готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомлялося, 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебував у реанімації у важкому стані. Дружина Садикова після замаху заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. 

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані. Згодом в Офісі генерального прокурора заявили, що проситимуть про екстрадицію з Казахстану підозрюваних у замаху на Садикова.  

2 липня стало відомо, що Айдос Садиков помер у лікарні Києва.

Теги: прокуратура вбивство прокурор розслідування президент дружина журналіст розшук поранення Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі жителі Києва встановили сонячні батареї
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
Вчора, 16:36
Перші кадри з місця влучання
Атака на Харків: росіяни поцілили у термінал «Нової пошти»
30 червня, 18:21
Американці підтримали Трампа після теледебатів
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
28 червня, 12:23
За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу
Справа Ibox Bank: двом директорам суд обрав запобіжні заходи – БЕБ
18 червня, 13:41
Учора, 16 червня, у Києві відбувся Марш рівності
Мер Івано-Франківська втрапив у скандал після висловлювань про Марш рівності
17 червня, 10:42
Зеленський заявив, що вже незабаром відбудеться другий Саміт миру
Мирний план за підсумками саміту у Швейцарії буде передано Росії
16 червня, 16:57
Напад на дружину військового: другому підозрюваному обрано запобіжний захід
Напад на дружину військового: другому підозрюваному обрано запобіжний захід
11 червня, 08:44
У пресслужбі «Київського метрополітену» зауважили, що на сьогодні доступно більше 15% вакантних посад на підприємстві
Очільник столичної підземки повідомив, що жінки активно влаштовуються на роботу в метро
7 червня, 14:21
США переконані, що Ленг здійснив подвійне вбивство у Флориді
Україна екстрадувала до США американського солдата, який воював проти Росії
4 червня, 08:46

Події в Україні

Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви «воєнкорів» про уражені літаки ЗСУ
Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви «воєнкорів» про уражені літаки ЗСУ
Російські військові відповідатимуть за катування українців на Чернігівщині
Російські військові відповідатимуть за катування українців на Чернігівщині
Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру
Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру
Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки
Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки
На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені
На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6722
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
5880
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
3189
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua