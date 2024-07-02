Після смерті Садикова причетним до замаху на казахського опозиціонера змінять підозру

Правоохоронці готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб

У зв’язку зі смертю казахського журналіста й опозиціонера Айдоса Садикова 2 липня підозрюваним у замаху на нього змінять підозру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



Зазначається, що внаслідок отриманого вогнепального поранення у реанімаційному відділенні лікарні помер журналіст з Казахстану, на якого 18 червня був скоєний замах у Шевченківському районі міста Києва.



За даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.



Наразі правоохоронці готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомлялося, 18 червня у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебував у реанімації у важкому стані. Дружина Садикова після замаху заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані. Згодом в Офісі генерального прокурора заявили, що проситимуть про екстрадицію з Казахстану підозрюваних у замаху на Садикова.

2 липня стало відомо, що Айдос Садиков помер у лікарні Києва.