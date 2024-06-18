ЗСУ розповіли, хто з окупантів потрапляє в полон в Україні

У полон до ЗСУ потрапляє чимало представників іноземних держав

На Харківщині у полон потрапляють не тільки громадяни РФ, а й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Серед тих, кого вже було взято в полон є як тільки мобілізовані, так і контрактники», – сказав Волошин.

При цьому він додав, що також йдеться про колишніх засуджених, які йдуть в Україну вбивати і фактично виконують злочинні накази російських керівників.

Окремо речник підкреслив, що в полон до ЗСУ потрапляє чимало представників іноземних держав, особливо з країн Африки. Волошин додав, що Силам оборони також вдається захоплювати в полон представників загонів «Шторм Z», «Шторм V» та ПВК «Вагнер».

«Вони (росіяни – ред.) потрапляють в полон, є чимало відео, всі це прекрасно бачили, що вони піднімають перед нашими дронами табличку, читають українську молитву лише заради того, щоб потрапити в український полон», – розповів Волошин.

За його словами, росіянам вигідніше потрапити в український полон, інакше російське керівництво вб'є окупантів самостійно за невиконання наказів.

Нагадаємо, російські загарбники зазнали чималих втрат на Харківському напрямку., тож тепер країна-агресорка намагається поповнити втрати живої сили. Зокрема, Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська.

Як повідомлялося, під час боїв під Вовчанськом Харківської області українські морські піхотинці взяли в полон російського окупанта.

До слова, французький телеканал TF1info оприлюднив ексклюзивні кадри допиту полоненого російського солдата. Окупант розповів про методи ведення війни в Росії, його примусове залучення до армії. І розкрив, за його словами, реальний плачевний стан російських окупаційних військ.