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«Head Mare йде за тобою»: хакери зламали провайдера з Кубані і розіслали СМС його абонентам

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Head Mare йде за тобою»: хакери зламали провайдера з Кубані і розіслали СМС його абонентам
Як зазначили хакери, системні адміністратори провайдера «Теле-Центр» «виявилися надто слабкими», щоб протидіяти хакерській групі
фото скріншот з акаунту хакерів в мережі X

Провайдер «Теле-Центр», за інформацією хакерів, також обслуговує військові частини російської армії, що дислоцюються на Кубані

В ніч з 30 квітня на 1 травня учасники міжнародної групи Head Mare знищили інфраструктуру провайдера «Теле-Центр» у Росії. Понад 20 тисяч абонентів отримали СМС наступного змісту: «Head_Mare идет за тобой. Теле-центр уже наш. Скажи своим бросать оружие». Про це повідомляє акаунт хакерів в мережі X та акаунт «Вконтакте» регіонального провайдера Краснодарського краю РФ.

Скріншот з акаунту хакерів в мережі X
Скріншот з акаунту хакерів в мережі X
фото з мережі X

Хакери стерли бази даних провайдера, від'єднали від облікових записів та відключили від інтернету та телебачення понад 20 тисяч абонентів. Також вони подякували «за сприяння» системному адміністратору провайдера Сергію Марухно. 

Хакери подякували адміністратору провайдера «Теле-Центр» за «співпрацю»
Хакери подякували адміністратору провайдера «Теле-Центр» за «співпрацю»
фото акаунт хакерів в мережі X

Як зазначили хакери, системні адміністратори провайдера «Теле-Центр» «виявилися надто слабкими», щоб протидіяти хакерській групі. Цікаво, що даний провайдер, за інформацією хакерів, також обслуговує військові частини російської армії, що дислоцюються на Кубані.

Міжнародне хакерське угруповання Head Mare більше року контролювало сервери провайдера «Теле-Центр», який обслуговував військові частини РФ на Кубані. 

Читайте також: Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків

Як повідомлялося, Фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів правлячої партії «Єдина Росія».  Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела в спецслужбі. Як зазначається, зранку правляча партія Росії заявили про масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси, що пов'язані з проведенням акції «Диктант перемоги», який був запланований на 26 квітня. 

Раніше повідомлялося, що українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат».

Як зазначається, військові кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки.  Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені «Леєр 2» і «Красухи» – російські засоби РЕБ.

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Також було вражено філіали компанії «Рамтел», яка постачає фарби для оборонавтопрому РФ. Серед уражених цілей - електронний ресурс фірми «Вторцветмет», яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів - постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Даленко, член партії «Єдина Росія».

Раніше повідомлялося, українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві.

Теги: росія інтернет хакер

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