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    Суспільство

    В Україні громадські заклади зобов’язали облаштовувати пеленальними столиками - Мінрегіон

    • Розсилка
    Норма набула чинності з першого квітня, - посадовець - В Україні громадські заклади зобов’язали облаштовувати пеленальними столиками - Мінрегіон
    Норма набула чинності з першого квітня, - посадовець

    У туалетах усіх громадських закладів мають обов’язково проектуватися зручні сповивальні столики для немовлят, - урядовець

    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ зобов'язало обладнати пеленальними столиками усі вбиральні в громадських закладах.

    Про це повідомляє «Прямий» канал за інформацією заступника міністра Льва Парцхаладзе.

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    «У нових державних будівельних нормах щодо інклюзивності чітко прописано, що у туалетах усіх громадських закладів мають обов’язково проектуватися зручні сповивальні столики для немовлят. Вони розміщуватимуться в окремих санітарних приміщеннях для маломобільних груп населення, у тому числі, людей з інвалідністю, поруч із туалетами загального користування. Площа такого приміщення – 6-9 кв. м», - йдеться у повідомленні.

    Посадовець зауважив, що норма набула чинності з першого квітня.

    «Такими санітарними приміщеннями зможуть також користуватися: люди з інвалідністю із супроводжувачами різних статей, батьки з маленькими дітьми протилежних статей, наприклад, мама і син, батько і донька, інші маломобільні групи населення», - додав Парцхаладзе.

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