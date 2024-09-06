Папа Римський розкритикував пари, які заводять тварин, а не народжують дітей

Понтифік не вперше робить подібні заяви, закликаючи пари думати про дітей, а не тварин

Папа Франциск перебуваючи в Індонезії похвалив сім’ї, де є щонайменше троє дітей

Папа Римський Франциск розкритикував подружні пари, у яких немає дітей, проте є домашні улюбленці. Він наголосив, що зараз важливо мати великі сім’ї на тлі демографічної кризи у світі. Про це повідомляє Daily Mail.

Таку заяву понтифік зробив перебуваючи з візитом в Індонезії. Він похвалив сім’ї, де є щонайменше троє дітей, назвавши їх прикладом для інших, разом з тим розкритикувавши пари без дітей, які «обирають котів чи собак».

«Це не може закінчитись добре», – сказав Папа Франциск.

Понтифік не вперше робить подібні заяви, закликаючи пари думати про дітей, а не тварин. Якось він розповів про інцидент, який трапився з ним у 2023 році. Тоді жінка попросила його благословити собаку, якого вона назвала своєю «дитиною». Це розізлило понтифіка, який зізнався, що «втратив терпіння і накричав на неї».

Нещодавно Папа Римський Франциск закликав італійців народжувати більше дітей, оскільки Європа потерпає від падіння народжуваності

«Проблема нашого світу не в тому, що діти народжуються. Це егоїзм, споживацтво та індивідуалізм, які роблять людей насиченими, самотніми та нещасними», – сказав Франциск.

Франциск наголосив на довгострокових політичних стратегіях, які заохочуватимуть пари мати дітей, включно з припиненням нестабільних трудових контрактів і перешкод для купівлі житла. А також щоб жінкам не доводилося вибирати між материнством і кар’єрою.

До слова, Папа Римський сказав, що сексуальне задоволення – це «дар Божий», але додав, що католики повинні уникати перегляду порнографії.

Також Папа Римський Франциск вибачився за використання вульгарних і принизливих термінів щодо чоловіків-геїв, щоб підтвердити заборону католицької церкви на священиків-геїв.