Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян

На думку демографів, ті, хто залишився без роботи або чиє житло було зруйноване, мають менше шансів на повернення

Особливу увагу Лібанова звернула на проблему невизнання кваліфікацій та дипломів українців за кордоном

Найбільша ймовірність повернення українців з-за кордону є серед висококваліфікованих фахівців. Про це повідомила очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтервʼю виданню NV.

Демографиня вважає, що першими повертаються ті громадяни, які мають в Україні власний бізнес, житло та вищі заробітки.

Ті ж, хто залишився без роботи або чиє житло було зруйноване, мають менше шансів на повернення. На її думку, «медовий місяць» з європейським життям для багатьох українців уже завершився.

Лібанова пояснила, що багато українців, перебуваючи за кордоном, постали перед труднощами через те, що школи, медичні послуги чи навіть продукти в магазинах відрізняються від звичних для них. Особливу увагу Лібанова звернула на проблему невизнання кваліфікацій та дипломів українців за кордоном.

«Я тут кандидат наук, доцент, лікар, мене всі поважають, а там у кращому випадку медбрат чи медсестра» – сказала експертка.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Лібанова повідомила, що В Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення. Експертка зауважила, що для демографії країни має значення щільність населення. Перед повномасштабною війною в Україні на квадратний кілометр припадало 45 осіб, що в порівняні з Європою замало. Тому, за словами Лібанової, країна має перебудувати свою структуру економіки.

Лібанова зазначає, що наразі в Україні досить різна щільність населення. Вона прогнозує, що у післявоєнний час будуть території, де на квадратний кілометр припадатиме менш як 30 осіб.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.