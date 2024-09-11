Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
Особливу увагу Лібанова звернула на проблему невизнання кваліфікацій та дипломів українців за кордоном
Найбільша ймовірність повернення українців з-за кордону є серед висококваліфікованих фахівців. Про це повідомила очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтервʼю виданню NV.
Демографиня вважає, що першими повертаються ті громадяни, які мають в Україні власний бізнес, житло та вищі заробітки.
Ті ж, хто залишився без роботи або чиє житло було зруйноване, мають менше шансів на повернення. На її думку, «медовий місяць» з європейським життям для багатьох українців уже завершився.
Лібанова пояснила, що багато українців, перебуваючи за кордоном, постали перед труднощами через те, що школи, медичні послуги чи навіть продукти в магазинах відрізняються від звичних для них. Особливу увагу Лібанова звернула на проблему невизнання кваліфікацій та дипломів українців за кордоном.
«Я тут кандидат наук, доцент, лікар, мене всі поважають, а там у кращому випадку медбрат чи медсестра» – сказала експертка.
Раніше в інтерв'ю «Главкому» Лібанова повідомила, що В Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення. Експертка зауважила, що для демографії країни має значення щільність населення. Перед повномасштабною війною в Україні на квадратний кілометр припадало 45 осіб, що в порівняні з Європою замало. Тому, за словами Лібанової, країна має перебудувати свою структуру економіки.
Лібанова зазначає, що наразі в Україні досить різна щільність населення. Вона прогнозує, що у післявоєнний час будуть території, де на квадратний кілометр припадатиме менш як 30 осіб.
Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.
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