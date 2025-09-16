Головна Країна Суспільство
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 16 вересня
На Київщині та в столиці без опадів

У вівторок, 16 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність та короткочасні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних та Житомирській областях вдень короткочаснийдощ. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°.

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 16 вересня 2025 фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 22-27°; у Києві вночі близько 10°, вдень 23-25°.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

