На Полтавщині буревій залишив без світла тисячі мешканців

Негода, яка пройшла областю, пошкодила будинки та повалила дерева

На Полтавщині буревій спричинив перебої зі світлом у десятках населених пунктах, а також пошкодив будинки та повалив дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

За інформацією АТ «Полтаваобленерго», негода спричинила перебої з електроенергією у 26 населених пунктах. Без світла залишилися 938 юридичних та 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Наслідки негоди в Полтавській області фото з соцмереж

Крім того, у Пирятинській тергромаді сталося часткове пошкодження покрівель близько 100 будинків громадян та падіння дерев.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 700 атак на об’єкти української енергетики. Зазначається, що цьогоріч до 90% ударів по енергетиці здійснювалися з використанням БпЛА. Міністр наголосив, що для захисту об’єктів енергетики необхідне ефективне застосування систем радіоелектронної боротьби та посилення спроможностей мобільних вогневих груп. Також необхідно розробити чіткі алгоритми для допуску рятувальників ДСНС на місця ліквідації наслідків атак.

Як повідомлялося, Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на оплату електроенергії. Відповідна постанова була прийнята Кабінетом міністрів України

До слова, тариф на електроенергію для населення у вересні залишиться без змін на рівні 4,32 грн за кіловат-годину завдяки ПСО, яке діятиме до жовтня 2025 року.