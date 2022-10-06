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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)
Громадянам необхідно спуститися в укриття
фото ілюстративне

У багатьох областях України лунають сигнали про небезпеку

Станом на 05:45 в Україні сьогодні, 6 жовтня, лунає сигнал тривоги. Наразі червоними є більшість областей. Громадянам необхідно спуститися в укриття.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта) фото 1

Триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: тривога Україна війна

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