В Україні оголошено штормове попередження (мапа)

20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях очікуються грози

Через негоду оголошено І рівень небезпеки – жовтий

На завтра, 20 червня, у деяких областях України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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За даними синоптиків, грози очікуються у семи областях.

«20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях грози», – йдеться в повідомленні.

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Через негоду оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Крім того, 20-21 червня, внаслідок опадів, продовжується підвищення рівнів води над поточними рівнями, без негативних наслідків:

на рiчках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м;

на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,3 м;

на ділянці Дністра Галич – Заліщики на 1,0-1,5 м.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, у декількох областях також очікуються дощі та грози, а подекуди – навіть град і шквали.