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Температура світового океану досягла рекорду за 100 тис. років: чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Температура світового океану досягла рекорду за 100 тис. років: чим це загрожує
Теплі води несуть особливий стрес для коралів
фото ілюстративне

Хвилі тепла можуть стати згубними для морських мешканців

На початку квітня глобальна температура океану встановила новий рекорд, піднявшись до 21,1 градуса за Цельсієм. Це на 0,1 градуса вище за рекордні показники 2016. Про це пише журнал Nature.

Проте зазначається, що така цифра не стала несподіванкою для вчених, які давно прогнозували, що підвищення температури відбудеться.

«Ймовірно, наступного року на нас чекає низка рекордних максимумів. Наступний рік буде шаленим, якщо Ель-Ніньо справді посилиться», – заявив океанограф із Лабораторії реактивного руху Nasa Джош Вілліс.

Збільшення температури трапилося до явища Ель-Ніньо, яке, як очікується, принесе теплішу погоду у східну частину Тихоокеанського регіону наприкінці цього року. Це означає, що більш висока температура збережеться або навіть підвищиться, що призведе до екстремальніших погодних умов та хвиль тепла, які створять проблеми для морської флори та фауни, від коралів до китів.

Південне коливання Ель-Ніньо (ЕНЮК) – це природний циклічний кліматичний феномен. Під час Ель-Ніньйо вітри над Тихим океаном слабшають або змінюються на протилежні, через що теплі води проникають на схід. Зазвичай Ель-Ніньо збігається з теплішими періодами, як у воді, так і на суші. Попередній рекорд 21 градус Цельсія був зафіксований під час дуже сильного явища Ель-Ніньо.

Зараз коливання перебуває у нейтральній фазі, але, за прогнозами вчених, Ель-Ніньо може розвинутися цього року. Всесвітня метеорологічна організація оцінює ймовірність розвитку Ель-Ніньо в період із травня по червень у 60%, а до жовтня – у 80%.

Ендрю Лейзинг, океанограф із Південно-західного наукового центру рибальства Національного управління океанографії та атмосфери США (NOAA), очікує, що цього літа та восени води Тихого океану біля узбережжя США будуть незвичайно теплими. Якщо Ель-Ніньо розвиватиметься, як очікувалося, це «може створити ситуацію, подібну до тієї, що була у 2014–2015 роках, коли нас ударила теплова бульбашка».

Такі хвилі тепла можуть стати згубними для морських мешканців. Сильні хвилі тепла на тихоокеанському узбережжі США можуть стиснути зону проживання багатьох видів у вузьку смужку вздовж узбережжя. Це може прибити китів ближче до берега, через що вони можуть стикатися з кораблями та плутатися у рибальських сітках.

Коли ж хвилі тепла досягають берега, вони можуть стимулювати шкідливе цвітіння водоростей, яке може перешкодити зростанню мідій та крабів. Водночас, вздовж західного узбережжя США спостерігається надзвичайно сильне піднесення холодної води, яке може захистити від певного потепління цього року.

Крім того, теплі води несуть особливий стрес для коралів. Майже всі коралові рифи Землі нині перебувають у зоні дії високих температур, через що не можуть зростати. Останній 2016 рік із рекордною температурою океану збігся з незвичайним глобальним знебарвленням коралів, яке стало третім відомим явищем. Знебарвлені корали часто хворіють та вмирають.

Тепліші води менш схильні утримувати кисень, що також є стресом для морського життя. Крім того, висока температура океану призводить до почастішання екстремальних погодних явищ.

Нагадаємо, у січні минулого року данські арктичні дослідницькі інститути Polar Portal оприлюднили проєкт, у якому зазначається, що з початку вимірювань у 2002 році крижана шапка Ґренландії втратила близько 4,7 трлн тонн льоду.

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