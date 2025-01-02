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В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів
Основна мета – задовольнити потребу Сил оборони України у ефективному польовому ремонті та відновленні дронів
фото: Міноборони України

Розробка мобільної ремонтної майстерні дозволить покращити обслуговування БПЛА на фронті

Міністерство оборони спільно з українським виробником співпрацюють над вирішенням розробкою спеціалізованої мобільної майстерні для безпілотників, оскільки види та кількість безпілотних літальних апаратів, які застосовуються на полі бою, постійно збільшуються. Вони потребують ремонтів та обслуговування. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Куратором нової розробки є Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони.

В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів фото 1

«Наші військові мають золоті руки, але ми також знаємо, що вони змушені ремонтувати літальні апарати у складних польових умовах. Аби цей процес став зручнішим та більш ефективним, ми хочемо поліпшити умови роботи майстрів. Новинка потрапить на фронт лише з урахуванням побажань тих, хто буде нею користуватися», – прокоментував підполковник Євгеній Ткаченко, начальник Управління безпілотних авіаційних систем Головного управління оборонних інновацій.

Основна мета – задовольнити потребу Сил оборони України у ефективному польовому ремонті та відновленні широкого спектру безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва.

В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів фото 2

Повідомляється, що базою для майстерні стане спеціальний транспортний засіб підвищеної прохідності. Це дасть можливість ремонтувати безпілотники практично у будь-якій точці країни і за будь-яких погодних умов. Автономність майстерні буде досягнуто завдяки власній системі живлення потужністю 11 кВт, засобам зв’язку та двохдіапазонним роутерам.

Також відомо,  що транспорт буде облаштований робочими місцями для проведення робіт з монтажу, ремонту, налагодження електронного обладнання, виконання зварювальних робіт. Також будуть встановлені пересувні стелажі та полиці для робочих інструментів і обладнання, які легко демонтуються та можуть бути винесені назовні.

В Україні розробляють мобільну майстерню для дронів фото 3

Крім того, передбачена можливість зонування салону для відокремлення місць з підвищеним виділенням шкідливих речовин.

Нагадаємо, що Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони в рамках програм впровадження інновацій та розвитку армії майбутнього провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель, для представників командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України.

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Теги: безпілотник дрон фронт транспорт військові

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